Amenazan sin atender las causas, crítica AMLO sobre venta de armas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Ante las amenazas de Estados Unidos sobre intervenir en territorio mexicano para combatir a los carteles del narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un duro mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

"Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas".

Pero también agregó "no les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte".

Minutos después, para reforzar sus dichos, el mandatario añadió un mensaje tomando como ejemplo una nota sobre que la NBA permitiría a los jugadores el consumo de marihuana.

"A esto me refiero", escribió el presidente haciendo énfasis en la regulación de drogas del país vecino.



La marihuana y la NBA

Lo señalado por el presidente se da tras el acuerdo histórico de la NBA con su líder Shams Charania por el que eliminaron el programa antidrogas.

Esto debido a que en la temporada de 2020 ya habían dado un paso frenando los exámenes antidoping a los jugadores de baloncesto. Ante esta medida, comenzó a hacerse presente en vestidores el consumo frecuente de marihuana.

Según se lee en la nota de esta casa editorial, a partir de la próxima temporada, las súper estrellas del deporte ráfaga podrán hacer uso de la marihuana sin temor a ser sancionados, situación que anteriormente se castigaba con cinco partidos.

Figuras como Kevin Durant, actualmente en los Suns de Phoenix, son reconocidos consumidores de cannabis y a lo largo de los años hablaron sobre la importancia de que la liga tenga una política más abierta respecto a su uso. "La marihuana es solo marihuana, y no hace daño a nadie. Ayuda, y mejora las cosas. No debería ser ni un debate", llegó a declarar.