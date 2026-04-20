Amenazas de tiroteo activan protocolos en escuelas de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- En distintos puntos del país, autoridades activaron protocolos de seguridad tras la difusión de mensajes con amenazas de tiroteos en planteles educativos, hechos que generaron alarma entre comunidades escolares en Hidalgo y Sonora; aunque en ambos casos no se concretaron ataques, las investigaciones apuntan a contenidos vinculados con retos virales en redes sociales que buscan provocar temor.

Amenazas virales generan alerta en escuelas de Hidalgo

La difusión de mensajes intimidatorios en plataformas digitales, en los que se realizaban amenazas a centros escolares con la frase "mañana tiroteo", alertó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca, Hidalgo, que informaron que estos casos fueron atendidos y ninguno se concretó.

Se dio a conocer que, tras el reporte de mensajes de alerta en los que se advertían amenazas a planteles escolares, y que afectaron la dinámica de diversas instituciones, se implementó un patrullaje cibernético.

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Se destacó que se atendió una llamada de los directivos de una telesecundaria de Tepojaco, donde se detectó la difusión de mensajes con contenido alarmista, provenientes de perfiles de reciente creación. Esta situación generó una alerta entre las diferentes corporaciones de seguridad.

Se indicó que esta misma situación se replicó en la secundaria Elisa Acuña Rosetti, donde la semana pasada apareció una manta con el mismo mensaje, lo que provocó la suspensión de clases el día viernes.

La corporación policiaca señaló que estos rumores han generado temor entre padres de familia, directivos y la comunidad educativa; sin embargo, el área de seguridad cibernética comprobó que este tipo de contenidos no representa una amenaza real hasta el momento.

Asimismo, se destacó que estas conductas no corresponden a hechos aislados, sino a un fenómeno conocido como "trend", detectado en plataformas como TikTok y replicado no solo a nivel nacional, sino también internacional en distintas instituciones educativas.

Se precisó que los mensajes utilizan la frase "mañana tiroteo" y que, en ningún caso, se ha concretado algún incidente relacionado con esta tendencia, cuyo objetivo es generar miedo entre la comunidad escolar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta demarcación, ubicada en la zona sur del estado y colindante con municipios del Estado de México, hizo un llamado a padres de familia y docentes para supervisar el contenido que consumen niñas, niños y jóvenes en redes sociales, así como advertirles sobre las consecuencias legales de algunos retos y conductas.

Finalmente, se exhortó a fomentar el diálogo sobre el uso responsable de las redes sociales y se pidió a la ciudadanía denunciar cualquier mensaje con contenido amenazante.

Mensajes de tiroteo activan operativos en planteles de Sonora

La aparición de mensajes con amenazas de presuntos tiroteos en dos planteles educativos de Sonora activó protocolos de seguridad y generó una fuerte movilización policiaca. No se reportaron hechos violentos.

El primer caso se registró en el Colegio de Bachilleres (Cobach) de Empalme. Un mensaje escrito en un muro advertía sobre un supuesto ataque armado para el lunes 20 de abril.

El hallazgo ocurrió al inicio de clases, lo que provocó alarma entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Tras el reporte, autoridades municipales y estatales, junto con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), acudieron al plantel. El área fue acordonada y se iniciaron las investigaciones.

De manera preliminar, se informó que el mensaje habría sido escrito por un estudiante del turno vespertino. El presunto responsable habría admitido que se trataba de un reto viral.

En paralelo, se reportó un segundo caso en la Secundaria Técnica No. 56, en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón.

Ahí, un mensaje similar fue localizado en el baño de mujeres, lo que volvió a encender la alerta entre la comunidad escolar.

Ambos casos se difundieron rápidamente en redes sociales, generando temor y llamados a no enviar a los estudiantes a clases.

A pesar de la tensión, autoridades confirmaron que no se han registrado incidentes violentos. La vigilancia preventiva se mantiene en los planteles.

Autoridades hicieron un llamado a evitar este tipo de conductas, al advertir que estas "bromas" pueden generar pánico y tener consecuencias legales.