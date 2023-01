AMLO: A engañar a otra parte

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su plan B en materia electoral ponga en riesgo la votación de 2024; son los consejeros del INE los que la ponen en riesgo mediante fraudes, por lo que los llamó a “que se vayan a engañar a otra parte”.

En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal acusó al INE de ser el que permite el relleno de urnas, la falsificación de actas, el robo de paquetes electorales y la compra del voto.

“Están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema. Lo dije ayer, lo repito ahora, ganaron, porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que ‘El INE no se toca’”, dijo molesto.

“¿Cómo se va a poner en riesgo una elección, si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto? ¿Qué, no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia por consigna ya que no cumplían los requisitos, porque se los pidió el presidente de ese entonces? Que se vayan a engañar a otra parte”, insistió el presidente.

“Lo que quieren es seguir atacándonos. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir: ‘El INE no se toca’, pero lo del fondo sea decir: ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos. Entonces, están inflando un supuesto problema, que el Poder Judicial resuelva”, opinó.

Califica a Córdova

de racista

Previo al proceso de renovación de consejeros electorales, López Obrador confió en que sea gente decente, y acusó al actual presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, de racista.

“Ojalá y se escoja gente buena, íntegra, honesta, no como los que están. Estoy seguro de que van a ser mejores. Que sea demócrata y honesta. Que sea afín a la libertad, a la democracia, a la honestidad, porque los que están no son honestos”, dijo López Obrador.

El mandatario federal reprodujo de nueva cuenta en la mañanera el audio filtrado de la conversación telefónica de Lorenzo Córdova en donde se burló de la forma de hablar de un líder indígena.

“¡Cómo va a estar un racista de presidente del instituto electoral! ¿Qué, no el racismo es lo opuesto a la democracia? Empieza a burlarse. ¡Cómo va a estar él! Les estoy hablando de algo grave y no es nada en comparación de muchísimas otras cosas que han hecho: esto de quitar candidaturas, de darle candidatura a los que no tenían derecho por instrucciones del presidente”, acusó.

“Es como si yo digo: ‘Quiero que me inscriban a este político como candidato’. Oiga, pero no reúne los requisitos, no tiene las firmas’. No importa, y ahí va, pero mucha gente se deja manipular y además los medios de información que están dale y dale: ‘El INE no se toca’ y que García Luna no se toca”, reiteró.