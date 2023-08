AMLO abre puerta a farmacéuticas para vender vacuna antiCovid

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió este martes la puerta para que en México las farmacéuticas y empresas privadas puedan vender vacunas contra Covid-19.

Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que no hay necesidad de que la gente pague por ella si el gobierno federal se las garantiza de forma gratuita.

"Presidente, ¿pero van a poder vender las farmacéuticas vacunas?", se le preguntó.

"Sí, que vendan vacunas, no hay ningún problema, nada más que no hay necesidad porque la gente tiene acceso a la vacuna gratuita", contestó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno nunca ha impedido la venta al público en general.

"Sí, eso nunca lo hemos impedido, nunca, es que no hay ninguna necesidad porque nosotros tenemos vacunas y son vacunas certificadas y es gratuito. O sea, ¿para qué se va a poner otra vacuna si tiene el mismo efecto sólo porque se va a ir a pagar?", declaró.