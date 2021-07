AMLO acepta falta de coordinación en plan de vacunación en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la baja cobertura de vacunación en Chiapas no tiene relación con que los habitantes de la entidad no se quieran vacunar, sino con una mala coordinación entre autoridades que no realizaron el trabajo requerido.

"No tiene que ver con que la gente no quiera, es que no se hizo el trabajo requerido de organización, de logística, de abasto, porque es muy claro hay en Chiapas 19% de cobertura, cuando la media es de 40% y si comparamos con la Ciudad de México, como les venía comentando, hay 63%.

"Estamos hablando de más de 3 veces en proporción, pero aquí está la jefa de gobierno pendiente, en Baja California se tomó la decisión de vacunar de 18 en adelante, entonces vamos trabajando", dijo el Presidente en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que el gobierno de Chiapas no solicitó las vacunas requeridas e indicó que además faltó coordinación entre los gobiernos estatales y demás instituciones, por lo que Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue enviado a la entidad para establecer una nueva estrategia que acelere el proceso de vacunación.

"No se solicitaron vacunas, la jefa en Ciudad de México está siempre solicitando, pidiendo más vacunas, en todas las reuniones que tenemos, ese es su tema, entre otros, pero está pendiente, quiere que se le entreguen vacunas.

"Depende mucho de la actitud de los gobiernos estatales, el gobernador lo ha hecho, pero falta que también las dependencias federales, de Salud, de Bienestar, se apliquen más. Faltaba coordinación, ahora que va Zoé, pues ya todos juntos, desde luego con la participación del gobierno de Chiapas, de Rutilio Escandón, todos juntos, empezaron a vacunar, hay centros de vacunación que no había y la gente se está vacunando", declaró el presidente López Obrador.

Asimismo, adelantó que se enviarán brigadas a comunidades de Chiapas muy apartadas donde se vacunará a la población de 18 años en adelante, para incrementar la cobertura de vacunación lo más pronto posible.

"Hay que ir a las comunidades y en Chiapas hay comunidades muy apartadas, ahí estamos tomando la decisión de si se va a municipios muy apartados, marginados. Ahí aprovechar, en un municipio, para vacunar completo, de 18 en adelante, porque no son muchos los habitantes, para que ir de 60 en adelante y luego de 50 o 40, ya llevan las dosis suficientes en municipios marginados y vacunar a todos de 18 en adelante. Afortunadamente no tenemos brote de nuevos contagios, pero no vamos a esperar a que haya brotes, tenemos que actuar ya", resaltó.