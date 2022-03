AMLO aconseja que Argentina acepte prórroga en pago de deuda al FMI

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió "respetuosamente" a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, aceptar la opción de prórroga de la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), porque caer en la moratoria no ayudaría a la economía del país sudamericano.

"Están ahora en Argentina definiendo qué hacer con la deuda del Fondo Monetario Internacional, y son dos posibilidades, aceptan una propuesta que les están haciendo de prórroga o declaran la moratoria, yo respetuosamente, porque este es un asunto de los argentinos, pero si me preguntaran mi opinión diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, porque eso no va ayudar".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que Argentina debe conseguir mejores condiciones con el FMI y éste asumir su responsabilidad, que les dé facilidades, pero que no se llegue al extremo de declarar la incapacidad de pago o de moratoria, porque eso no ayudría a Argentina y al resto de las economías.

AMLO manifiesta respaldo a Alberto Fernández por campaña mediática en su contra

El presidente López Obrador dio a conocer una carta que le envió al mandatario argentino en la cual le expresa su respaldo ante la campaña mediática que hay en contra del mandatario argentino por la crisis económica por la que atraviesa ese país.

"Fíjense lo injusto. Él recibió un país endeudado por su antecesor, con el apoyo de los organismos financieros internacionales, que dieron créditos. Los endeudaron, no pueden pagar, y ahora los medios empiezan una campaña en contra del actual presidente, para culparlo".

Durante la presidencia del Mauricio Macri el FMI otorgó un préstamo de 45 mil millones de dólares, el más grande en la historia del organismo, pero ahora el gobierno de Fernández busca un acuerdo para refinanciar esa deuda.