AMLO acudirá a entrega de medalla Belisario Domínguez en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- La ceremonia del próximo 7 de octubre para la entrega en vida de la medalla "Belisario Domínguez" a la senadora de Morena, Ifigenia Martínez, y post mortem a los familiares del neurólogo y neurocirujano, Manuel Velasco-Suárez, se realizará en la sede del Senado de la República y no en la vieja casona de Xicoténcalt, donde tradicionalmente se entrega.

Con ello será la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador acuda al recinto legislativo, donde será testigo de honor en el marco de dicha ceremonia, confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.

"Es que según me lo comentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que estaría presente el presidente de la República el día 7 de octubre", dijo Monreal, quien apuntó que el mandatario "no ha venido aquí, no conoce este recinto y sería un buen gesto invitarlo a que lo conozca. Además, creo que por comodidad es mucho más amplio que el de Xico, Xico está en reparación".

El también coordinador de Morena apuntó que la presencia del presidente implicará un gesto de sensibilidad y de apertura de su parte.

"Implica un gesto de sensibilidad y de apertura, un gesto de cortesía como titular del Poder Ejecutivo al Senado de la República, al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo reconoce este gesto de colaboración entre los poderes", agregó.

"Y ahora queremos expresar que nos sentiremos muy contentos el que visite, el que esté presente como testigo de honor a la entrega de la presea Belisario Domínguez. Es un gesto que reconocemos y que lo entendemos dentro de este afán y de este esfuerzo de reconciliación que está viviendo el país y que él está impulsando desde el Poder Ejecutivo Federal", concluyó.