AMLO acusa a consejeros de INE de ser arribistas

A-AA+

Ante la alerta del INE de que el Plan B de la reforma electoral pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024 con el adelgazamiento de la estructura del órgano electoral, la reducción de personal y la vulneración de su autonomía e independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra del organismo al acusar a sus consejeros de no ser demócratas, de ser acomodaticios, arribistas y de tener un pensamiento conservador.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los conservadores quisieran una democracia en donde todos los intereses contarán, menos el interés del pueblo.

"La verdad es que ya no hace falta responderles, es parte de lo mismo, ellos tiene un pensamiento conservador, somos distintos. Yo estoy absolutamente seguro que no tiene vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas y que tienen un pensamiento conservador.

"Les molesta lo que hacemos, la democracia nuestra que es la definida desde los griegos, que consiste en que 'demos' es pueblo, y 'krátos' es poder, de modo que la democracia es el poder del pueblo, pues es muy contrario a su pensamiento de que el poder es de la oligarquía, de los de arriba. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo y ellos quisieran una democracia en donde todos los intereses contarán menos el interés del pueblo, esa es nuestra diferencia (...) aunque pareciera paradójico, contradictorio, los funcionarios del INE no son demócratas", dijo.

---Plan B pone en riesgo elecciones de 2024

El plan B de la reforma electoral pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024 con el adelgazamiento de la estructura del órgano electoral, la reducción de personal y la vulneración de su autonomía e independencia, alertó el Instituto Nacional Electoral en un análisis interno.

El documento, que será presentado ante el Consejo General del INE este miércoles, apunta que el proyecto de decreto propone una profunda reestructura orgánica del INE, tanto de órganos y áreas centrales como de sus órganos desconcentrados, que reduce sus conformaciones en aras de ahorro y austeridad, sin un análisis previo.