AMLO acusa a Corte de no aprobar ninguna ley en favor del pueblo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a lanzar contra la Suprema Corte a quien acusó de no aprobar ninguna decisión que ayude al pueblo, sino al contrario, aprueban leyes para perjudicarlo.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal acusó a los ministros del Máximo Tribunal de estar metidos en la privatización del petróleo y que por eso, en el sexenio pasado ante la Reforma Energética, no aprobaron su propuesta de poner a consultar al pueblo si querían o no la privatización de ese combustible.

Señaló que otra medida contra el pueblo es la protección a los "factureros" al echar abajo recientemente la prisión preventiva para este delito.

"A ver díganme ustedes, si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo. No hay nada, al pueblo estoy hablando, no, al contrario, al contrario.

"Me acuerdo cuando pedimos se hiciera una consulta y se le pregunta al pueblo si querían que se privatizara el petróleo o no, conseguimos las firmas que establece la ley, más de 3 millones y declararon que improcedente, porque estaban metidos en el enjuague de la privatización del petróleo lo ministros. ¿Qué otra medida así? Bueno protegieron a los factureros hace poquito ¿y eso qué significa? Perjudicar al pueblo, porque es defraudación fiscal, es menos dinero a la hacienda publica y es menor dinero para la gente", dijo.