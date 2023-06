AMLO acusa a exconsejeros electorales del INE de asesorar a oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el grupo de exconsejeros electorales, exmagistrados y expresidentes del INE y del Tribunal Electoral que se han agrupado para organizar una elección primaria para elegir al candidato presidencial de la oposición son unos "reverendos hipócritas, simuladores y farsantes", pero que, afirmó, ya no engañan a nadie.

En las instalaciones de la VII Región Militar de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, el Mandatario federal manifestó que no le extraña que estos exfuncionarios se agrupen, pero advirtió que "faltan todavía, son muchos".

"Son puro simulador del tiempo en que se hablaba que había democracia en México, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces todos ellos eran simuladores, farsantes.

No me extraña que ahora se agrupen y faltan todavía son muchos. (Enrique) Krauze no da la cara, pero manda a (Guillermo) Sheridan; (Héctor) Aguilar Camín quién sabe a quién mandó a ese grupo; hay una funcionaria que fue funcionaria del INE y del Tribunal Electoral. ¿Saben que hicieron en el 2006? Yo creo que fue ella, como hubo fraude y no aparecían las boletas en el recuento faltaban boletas, ¿qué justificación utilizaban? Aunque también parezca increíble, no, surrealista de que llegaban los jóvenes a votar y en vez de depositar la boleta se la guardaban porque se la llevaban de recuerdo. Estamos hablando de miles de boletas, pero aparece esa señora en este grupo.

"Son unos reverendos hipócritas, ya no engañan a nadie, ya es otra cosa", dijo.