AMLO acusa a ONU y CIDH de ser tendenciosos ante reforma de GN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- Ante la preocupación de la CIDH y la ONU por la reforma con la Guardia Nacional se integró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que esos organismos de derechos humanos no actúan con profesionalismo, son muy tendenciosos y conservadores.

"Es lo mismo de nuestros adversarios siempre guardan silencio, callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros, no son serios".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo insistió en que tiene que haber una reforma a esos organismos internacionales preocupados por los derechos humanos.

"Se tiene que reformar la ONU, la OEA, se requiere una reforma a fondo, una reforma de los gobiernos para ya no seguir permitiendo que los organismos internacionales impongan a los países sus políticas económicas".

Recordó que el periodo neoliberal hizo tanto daño cuando Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) decidían sobre la agenda que tenían que aplicar los gobiernos nacionales, las llamadas reformas estructurales que significaban saqueos, corrupción, violencia.

"Si el FMI y el FMI deberían ofrecer una disculpa, hacer una autocrítica y ofrecerle a todos los países del mundo una disculpa, imagínese el papel del FMI en Argentina que para mantener en la presidencia a un gobernante a fin a su política neoliberal le otorgan créditos, en vísperas de las elecciones, claro que quiebran".