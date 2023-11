Molestia de Ricardo Salinas, por cobro de 25 mil mdp que debe al fisco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña de TV Azteca para señalar "la incapacidad de su gobierno" ante la tragedia que dejó el huracán Otis y "para que me mienten la madre" por la molestia del empresario Ricardo Salinas Pliego a pagar 25 mil millones de pesos de adeudos fiscales.

"Hay una campaña hablando la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre, ayer me acordé mucho de Manuelita, mi amor, que está en el cielo".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo explicó que no es Javier Alatorre sino el empresario Ricardo Salinas Pliego.

"Mucha gente lo sabe, he hablado con él y lo seguiré haciendo; él tiene una querella, un proceso legal porque desde los tiempos de Vicente Fox cuando ere secretario de Hacienda Francisco Gil, le presentaron una denuncia por no pagar impuestos, y le exigen un pago de impuestos que se ha litigado sexenio, tras sexenio".

Señaló que esto ha generado malestar en Ricardo Salinas, "lo entiendo, no voy a pelear con él, pero no me puedo quedar callado, ser omiso o cómplice, porque otros me podrían decir porque me cobras y a otros no, el señor Fernández de Oxxo, Walmart, o Televisa o cualquier contribuyente".

"Un maestro un trabajador ´para que me pides que pague ISR si los de arriba no pagan´, por eso el enojo, puedo equivocarme", dijo.

No es válido usar tragedia con fines políticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se opone a la crítica, pero no es válido, moral ni éticamente, usar la tragedia de Acapulco, con propósitos político-electorales.

"Lo único que no es válido moral y éticamente es que se utilice la desgracia de la gente, el sufrimiento del pueblo, la tragedia de Acapulco, con propósitos políticos electorales para atacar al gobierno queriendo manipular a la población".

En conferencia, el titular del Ejecutivo dijo que la gente está muy consciente y ese tipo de campañas no les funciona a sus adversarios.

Criticó qué hay medios de comunicación que han "inventado" fallecidos en Acapulco, "más de los que lamentable hubo y gritos de reportajes: ¡esta noche en Hechos!".

"Pero no es que les preocupe la situación de los damnificados, sino que tiene problemas con nosotros", dijo.

Se tiene que apoyar más a los pobres en Acapulco

Ante críticas por no apoyar a los empresarios tras el paso devastador que dejó el huracán "Otis" en Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se les está ayudando a todos, pero manifestó que se tiene que apoyar más a la gente pobre y necesitada.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal destacó que Nacional Financiera está apoyando con créditos a los empresarios de los más de 300 hoteles que resultaron afectados por el paso del huracán.

"Se les ayuda a todos, pero se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada que es la mayoría. Hay quienes perdieron su casa perdieron sus muebles, no tienen estufas, no tiene refrigeradores, no tienen camas. Entonces lo primero tiene que ser a ellos, y lo mismo en el caso de la alimentación a todos, pero darle preferencia a los más necesitados".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal destacó que en el censo que realiza la Secretaría de Bienestar también se está censando a los pequeños y medianos empresarios.

"Comerciantes quienes se buscan la vida con una pequeña tienda, con la venta de ropa, en los mercados, en los tianguis los que tenían palapas en las playas, incluso pescadores, se está contemplando entregarles de manera directa un apoyo a los agricultores porque hay bastante población rural en Acapulco y en Coyuca, no es nada más la ciudad de Acapulco, la ciudad de Coyuca, son municipios con baste extensión territorio y tienen bastantes comunidades rurales también se les está apoyando".

El presidente López Obrador señaló que Nacional Financiera ha decidido entregar créditos sin intereses para pequeñas-medianas empresas, hay alrededor de 2 mil millones disponibles para entregar estos créditos.

"En el caso de los más de 300 hoteles, hay dos acciones que se han logrado hasta ahora: primero, que las aseguradoras les entreguen lo más pronto posible el 40% del estimado de daños que tiene los hoteles, que no hay tanto tramite y que lo más pronto posible les entreguen 40% para que reinicie la restructuración de los hoteles.

"Y quienes soliciten créditos nuevos, de la banca comercial, que tengo información va ayudar no incrementando las tasas de interés de esos interés que tengan que pagar quienes reciban estos créditos de la banca comercial, la mitad del pago de esos intereses lo va hacer la Secretaría de Hacienda. Entonces sí hay apoyos para todos", dijo.