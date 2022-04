AMLO acusa de "hipócritas" a opositores que promueven "Alto al Odio"

A-AA+

VERACRUZ, Ver., abril 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus opositores tienen una "doble moral" y son "hipócritas'' por enarbolar la campaña "Alto al Odio", ante el amago de exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica.

En su conferencia mañanera de este viernes en las instalaciones del Museo Naval México de este puerto, López Obrador dijo que esa campaña la encabeza el escritor Martín Moreno, quien "desde luego no me quiere y es correspondido".

Al calificar a Marín Moreno de "mal escritor", López Obrador lo acusó de haber planteado "quemar en leña verde" a los militantes de Morena.

"Desde luego no me quiere y es correspondido, tenemos diferencias, pero ha dicho que sí de él dependiera, quemaría en leña verde a los de Morena en el Zócalo", expresó el presidente López Obrador.

"Bueno ¿Y qué está haciendo ahora? Está encabezando una campaña en contra nuestra, también que le llaman ´No al odio´, porque como se está señalando de qué partidos del bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores apoyando empresas extranjeras legisladores", declaró.

Señaló que "como buenos conservadores", tienen como doctrina la hipocresía y ahora ya se siente acosados.

"¿No les ha tocado tratar con ese tipo de personas? ´Me están agrediendo´, ´pero no me levantes la voz´, cuando ellos son y apenas empieza uno a defenderse; es muy característico de ese tipo de personas", expresó en tono de burla.

Señaló que esa es la doble moral, la dos caras: "Hipocresía, eso me lo dijo una vez Carlos Monsiváis: ´no te olvides que la única doctrina de la derecha, yo digo del conservadurismo, es la hipocresía´".

El presidente de México exhibió un mensaje de Martín Morena para promover la campaña "Alto al Odio".