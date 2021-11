AMLO acusa "guerra sucia" en redes sociales contra migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que "los conservadores" lanzaron una campaña de "guerra sucia" en redes sociales contra migrantes mexicanos en su pasada visita a la sede la ONU en Nueva York.

"Estaba yo viendo que fui a Nueva York y con su guerra sucia de que los hermanos migrantes compatriotas que les agradezco mucho por su apoyo, por su respaldo, no a mi persona sino a lo que represento".

"Empezaron a sacar en redes sociales estos conservadores de que se les había pagado a los migrantes, 100 dólares para que se presentaran a aplaudirme, la verdad, ofensivo y burdo".

El presidente López Obrador ironizó al señalar que sus adversarios deberían buscar asesorarse. "Es que tampoco tienen mucho que aportar, que buscarán asesores, estaba pensando en los intelectuales orgánicos, pero tampoco: lo que natura no da, Salamanca no otorga", dijo.