AMLO acusa "mucha demagogia" en discurso para frenar cambio climático

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que se debe de tener cuidado con el discurso de frenar el cambio climático, pues señaló que hay mucha demagogia.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que hay pseudoambientalistas mexicanos que para hacer "negocios sucios" se convierten en defensores de energías limpias.

"Hay que tener cuidado con este discurso a favor de evitar el cambio climático o enfrentar el cambio climático. Desde luego tenemos todos que ayudar a tener un ambiente más sano, pero también hay mucha demagogia en todo esto, como en otros temas.

"Acabo de ver una información de los países que más contaminan en el mundo, pero ambientalistas mexicanos no lo dicen, porque son pseudoambientalistas o de repente para hacer negocios sucios, se convierten en defensores de energías limpias".

En Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que entre las medidas que ha implementado su gobierno para evitar dañar el medio ambiente es no extraer más de dos millones barriles de petróleo crudo, no se han dado concesiones permisos para la producción minera, no se permite el fracking ni la plantación de maíz transgénico.