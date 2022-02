AMLO acusa que denuncia del PAN contra su hijo es sólo "tirar lodo"

Ante la denuncia que presentó el PAN ante la FGR por posibles actos de corrupción y tráfico de influencias atribuidos a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el reportaje que documenta que vivió en casas de lujo en Houston, Texas, el titular del Ejecutivo federal manifestó que adelante, pero que "es obvio" que no hay nada absolutamente ilegal y afirmó que solo se busca el escándalo, "tirar lodo".

"Ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo, ya un partido presenta una denuncia en la Fiscalía, adelante, obvio no hay nada ilegal, nada absolutamente, pero es el escándalo, es tirar lodo, porque no pueden de otra manera", manifestó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 23 Zona Militar, el mandatario federal afirmó que en existe una campaña de "guerra sucia" por parte de periodistas, intelectuales "al servicio del antiguo régimen" que se dedican a difundir supuestas calumnias.

Adelantó que buscará la manera de responder a esta supuesta estrategia de calumnias durante el fin de semana y no contestar hasta el lunes.

"Todos y adelante con eso, nada más que como decía el poeta, 'ya llevamos muchos años y siempre hemos salido de la calumnia ilesos', eso decía el gran poeta Díaz Mirón, y van a seguir.

"Estaba leyendo de que tienen una estrategia de como hoy, por ejemplo, es el último día de las conferencias, entonces al medio día, en la tarde, viernes, el fin de semana, ahí va el petardo, el manejo tendencioso, la calumnia en grande, articulada, bien, por todos, y es viernes, sábado, domingo y hasta el lunes tengo posibilidad (de responder), entonces voy a ver cómo le hago para estar el viernes y voy a contestar rápido y el sábado y el domingo, porque ya lo tienen como estrategia, es que manejan mucho dinero y tienen expertos, especialista en guerra sucia, esto lo hemos padecido de años.

"Desde que trajeron a aquel publicista estadounidense que acuñó la frase 'López Obrador, un peligro para México' y otras más y reciben financiamiento de los de la 'mafia del poder', los que se dedican a difundir todas estas calumnias. Afortunadamente, pues vamos a resistir, vamos a aguantar, como siempre", aseveró.

Ayer jueves, la dirigencia nacional del PAN, acompañada de los coordinadores en el Congreso de la Unión, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue al hijo del Presidente de la República, José Ramón López Beltrán, por los presuntos de corrupción y tráfico de influencias derivado del otorgamiento de contratos por parte de Pemex a una empresa petrolera y el préstamo de residencias en Houston.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió a Alejandro Gertz Manero "que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston que fueron exhibidas a través de los medios de comunicación y además que se investigue todo lo relacionado a los contratos de las empresas proveedoras de Pemex".