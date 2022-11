AMLO adelanta que enviará reformas a Ley Electoral secundaria

A-AA+

MANZANILLO, Col., noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en los próximos días enviará al Congreso reformas a la Ley Electoral secundaria para que no se gaste tanto dinero en la organización de elecciones y para que no haya compra de votos.

"En estos días vamos a enviar la reforma, una que no se gaste tanto en la organización de las elecciones, que no ganen tanto los consejeros electorales, 400 mil pesos mensuales, es mucho, es insulto, de que tienen que bajar los gastos porque es dinero del pueblo y eso la constitución lo permite".

"Y lo segundo, es que no haya compra de votos porque la constitución lo permite, va a la ley, porque si no imagínense se reúnen, todos los corruptos, toda la banda de malhechores que quieren mantener el antiguo régimen y utilizarían muchísimo dinero, ya lo han hecho, porque así es como se emparejan".

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Décima Región Naval de Manzanillo, el Mandatario aseguró que son suficiente esos cambios a la ley secundaria electoral, ante el escenario de que el Congreso rechace su iniciativa de reforma constitucional.

"Era mejor la reforma (constitucional) porque propone que a los consejeros no los elijan los partidos, sino el pueblo para que ese organismo no esté secuestrado por partidos y por los intereses creados que apoyan a los partidos".

Recordó que con la reforma constitucional se planteaba reducir el financiamiento de los partidos y en vez de tener 500 diputados federales, solo se permitieran 300 electos por el pueblo.

"Lo otro que desecharon en de que en vez que haya 32 organismos electorales más el INE, que nada más existiera uno, el INE federal que se encargara de hacer todas las elecciones, el mismo INE; porque la mentira que se difundió era que iba a desaparecer".