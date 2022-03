AMLO advierte a EU sobre financiamiento a grupos opositores

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el Gobierno de Estados Unidos sigue financiando a grupos opositores a su administración no tendrá autoridad moral para hablar de libertad y democracia.

"Si el gobierno de Estados Unidos no quiere cambiar su política, allá ellos, si van a seguir financiando a grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos, pues no van a poder tener autoridad moral para hablar de libertad, democracia y de independencia, de soberanía".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario criticó la autoridad a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), del empresario Claudio X González, si reciben recursos de un gobierno extranjero.

"Y los que reciben el dinero con qué autoridad moral, la señora (María Amparo) Casar, Claudio X González, actúan si reciben dinero de un gobierno extranjero".

El presidente López Obrador dijo que el bloque conservador es de unos 20 o 30 millones de ciudadanos no solo son los periodistas Carlos Loret de Mora, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, la analista Denise Dresser, el comediante Chumel Torres o la senadora Lilly Téllez.