AMLO advierte a oposición que no se hará de la "vista gorda" en elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la oposición que no estén pensado que en las próximas elecciones su gobierno se hará de la vista gorda cómo era antes, porque no es tapadera ni alcahuete de nadie.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre el señalamiento del PAN en la Cámara de Diputados que le pide al INE vigilar que el Mandatario no intervenga en el proceso electoral en favor de algún candidato.

"No somos iguales, como ellos tienen esas prácticas no hace falta presentar pruebas, es de dominio público de cómo cuando estaban en el gobierno utilizaban el presupuesto, y utilizaban al gobierno para apoyar a sus candidatos y a su partido", dijo.

Ante las críticas de los panistas, el presidente López Obrador dijo que en su gobierno hay convicciones y son demócratas, por lo que no debe de haber preocupación porque ellos no han hecho fraude ni se han robado elecciones.

"Así de sencillo y seremos respetuosos de las leyes electorales".

Señaló que el próximo año continuará con sus giras de trabajo en las entidades donde lo permita la ley electoral.

Insistió en que se deben garanticen elecciones limpias y libres, que sea el pueblo el que elige, que no haya compra de votos, que no se trafique con la pobreza de la gente.