AMLO advierte a oposición que se quedará con las ganas de regresar

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la oposición que, por más que mantengan su guerra sucia en contra de su gobierno, se quedará con las ganas de regresar con sus políticas económicas en contra de los trabajadores.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal acusó que bajo el neoliberalismo causó muchos daños a la población, pues aseguró que a los gobiernos pasados no les importaba la gente y estaban al servicio de minorías rapaces y donde todo era "bisnes" (negocios).

"El neoliberalismo causó muchos daños, despidieron a miles de trabajadores porque no les importaba la gente, eran gobiernos que estaban al servicio de minorías rapaces, todo era negocios, bisnes, corrupción y eso es lo que quieren que regrese. Nada más que se van a quedar con las ganas, no se va a poder porque ya la gente dijo basta y ya no quieren eso por más que mantengan su guerra sucia con los medios de manipulación.

"Ya la gente está muy consciente muy despierta y aquí están los resultados", dijo en referencia al informe del Coneval en donde se informa que casi 9 millones de mexicanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza entre 2020 y 2022.