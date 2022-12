AMLO advierte de alza de homicidios en Guanajuato

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en Guanajuato hay un alza en el número de homicidios dolosos por la disputa de los cárteles para la venta de drogas a los trabajadores de las maquilas.

"Una cosa es el tráfico que desde luego se combate, pero lo que más debe preocuparnos es el incremento de consumo interno. Estamos por ejemplo analizando el fenómeno de Guanajuato porque es increíble tantos homicidios, ¿por qué?, ¿qué hay ahí?, excepcional, independientemente que hubo sin duda tolerancia y que puede ser que la siga habiendo de parte de las autoridades locales, aparte de eso ¿por qué tantos homicidios´, ¿por qué los enfrentamientos?".

"Hay una parte que tiene que ver con el incremento al consumo que ha llegado aparejado con el desarrollo de las maquilas, un consumo que tiene que ver con trabajadores de maquilas, hay confrontación por ese mercado y lleva a la violencia, no es lo único, pero ya estamos haciendo un análisis de fondo porque eso sí nos preocupa, bueno no solo porque aumente el consumo, se destruyen vidas, sino porque hay homicidios y en muchos casos de gente de inocente".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que unas peticiones se hecho al gobierno de Estados Unidos y que se está llegando acuerdos es primero el control de las armas y que se lleve a cabo una campaña para dar opciones a los jóvenes.

"No hay campañas de difusión sobre las drogas, sobre el daño a las drogas, siempre hemos hablado aquí que lo que hay son las series hasta los jovencitos las ven, las series de estos personajes famosos de Colombia o nuestros famosos, los jóvenes ven esas series y nosotros queremos que conozcan la otra cara de la moneda, el daño terrible que causan las drogas, cómo destruyen y para eso hay que estar insistiendo mucho".