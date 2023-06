AMLO advierte de posibles "infiltrados" en celebración de 1 de julio

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que podrían haber "zalameros" o "infiltrados" en la celebración del quinto aniversario de su triunfo electoral el próximo 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, llamó a que no se saque raja en dicho evento.

"Afortunadamente mis ´hermanos y hermana´ -Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard- los que están en ese asunto, son gentes serias, muy responsables, pero de todas maneras no vayan a salir algunos zalameros, ya ven que siempre hay... no sea que quiera meter infiltrados de Claudio (X González), porque ya ven como se vuelven feministas, ambientalistas, demócratas y de todo se disfrazan".

El presidente López Obrador dijo que en su encuentro de ayer con los 22 gobernadores de la Cuarta Transformación se habló sobre la importancia de la conmemoración porque es el triunfo de millones de mexicanos que debe está por encima de intereses personales.

"Pero la única cosa es que no haya politiquería, ahora que están el proceso de las encuestas, que no vayan a echar porra, a aplaudir o lo peor a ofender a otros, no, no, es la conmemoración del triunfo por la transformación de México, eso está por encima de cualquier interés personal por legítimo que sea".

Llamó a los asistentes a no actuar de manera oportunista, querer sacar raja y esas cosas que no tienen nada que ver con el movimiento transformación cuyo objetivo principal es sacar adelante a al pueblo de México, en especial a los pobres.

El mandatario dijo que no quiso invitar a los gobernadores de oposición a la celebración porque no quiere meterlos en un predicamento, pero la asistencia es voluntaria.