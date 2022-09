AMLO afirma que fiestas patrias se realizaron en "santa paz"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los festejos de las fiestas patrias en el país se realizaron "en santa paz" y hubo saldo blanco.

Esto, pese a que el reporte diario del gabinete de seguridad federal indica que al menos 162 personas fueron asesinadas durante los festejos patrios, la mayoría en cinco estados del norte, centro y occidente de la República.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo federal, difundió un video en el cerro que se encuentra en el Heroico Colegio Militar al que acudió para realizar ejercicio y como práctica de cardio, presumió que caminó alrededor de 4 kilómetros y que escaló cerca de 150 metros en este cerro ubicado al sur de la Ciudad de México.

"Hoy tocó caminar, escalar este cerro del Colegio Militar, hacer cardio para seguir estando al 100".

"Pasaron las fiestas patrias, muchas gracias a todas, a todos, reafirmamos nuestra independencia en santa paz, saldo blanco y ahora, pues no es para presumir, pero estoy caminando. Llevo 4 kilómetros, estoy a 2 mil 472 metros del nivel del mar. He escalado como 130-150 metros en todo el tramo en toda la trayectoria y todavía me falta bajar", comentó en la red social.

Este sábado, EL UNIVERSAL informa que al menos 162 personas fueron asesinadas durante las fiestas patrias en el país, la mayoría en cinco estados del norte, centro y occidente de la República.

Con base en el reporte diario del gabinete de seguridad federal, el 15 de septiembre, día del Grito de Independencia, se registraron 68 víctimas de homicidio doloso, mientras que ayer se contabilizaron un total de 94.

Los estados con más asesinatos entre jueves y viernes patrios fueron Estado de México, 27; Guanajuato, 21; Baja California, 14; Jalisco, 11; Zacatecas, 9, según el informe que todos los días se entrega al presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión de gabinete de seguridad en Palacio Nacional.