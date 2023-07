AMLO afirma que ha bajado la incidencia delictiva en el país

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que su gobierno ha bajado la incidencia delictiva, y en especial los homicidios dolosos.

En las instalaciones de la 13 Zona Militar, el Mandatario federal acusó que su gobierno heredó el predominio de bandas criminales por todo México y había, afirmó, mucha impunidad.

Señaló que aunque se molesten sus adversarios, seguirá recordando que en el sexenio de Felipe Calderón hubo un "narco Estado" en todo el país.

"Hemos venido bajando la incidencia delictiva en el país y en especial los homicidios, que se pensaba que no íbamos a poder, porque lo que heredamos fue algo tremendo en cuanto a descomposición, predominio de bandas por todo México.

"Además, mucha impunidad, no, voy a dejar de señalar, aunque se molesten nuestros adversarios que durante el gobierno de Calderón había un Narco Estado en el país, en todo el país aquí en Nayarit, y esto continúo y hemos avanzado mucho atendiendo las causas".

Acompañado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y por los integrantes de su gabinete de seguridad, el presidente López Obrador afirmó que a gobiernos pasados no le importaba la situación de la población.

"No les importaba si la gente tenía trabajo, no les importaba si el salario alcanzaba para lo básico, no les importaba la situación de los jóvenes, que lo único que hicieron fue llamarles `ninis´ de manera discriminatoria y se reían por su genialidad".