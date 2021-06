AMLO afirma que no dejará pendientes ni obras sin concluir

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para la segunda parte de su mandato no dejará pendientes u obras sin concluir.

"No queremos dejar nada inconcluso", aseguró el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador dijo que el secretario del Bienestar, Javier May visitará a pobladores de Mier y Noriega en Nuevo León, para analizar el poder extender el programa Sembrando Vida, pero reconoció que ya queda poco tiempo.

"Que tome nota Javier May y que visite a los pobladores. En el caso de Sembrando Vida se planeó sembrar un millón de hectáreas y ya pasamos el millón y ya nos queda muy poco tiempo para sembrar porque queremos que se queden los árboles grandes".

"Todavía es tiempo de sembrar café, cacao, cítricos y no queremos dejar nada inconcluso, pero de todas maneras lo vamos a ver", dijo.