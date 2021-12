AMLO agradece "de todo corazón" a quienes acudieron a informe

Al asegurar que "ya sabemos que contamos con su apoyo con la mayoría de los ciudadanos", el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció "de todo corazón" a las 250 mil personas que acudieron ayer al Zócalo de la Ciudad de México para escuchar su mensaje con motivo del tercer año de gobierno.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal también agradeció a aquellos ciudadanos que no pudieron asistir "o que no están a favor de su gobierno".

"Agradecerle mucho, mucho su respaldo los que participaron ayer en el informe que se rindió en el Zócalo democrático, Zócalo de la ciudad de México y los que no pudieron venir por muchas razones fueron recordados, ya sabemos que contamos con su apoyo con la mayoría de los ciudadanos, también los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir.

Al mostrar una fotografía del Zócalo lleno con la leyenda "¡Gracias!, el Mandatario manifestó: "Esto fue lo de ayer. Muchas gracias de todo corazón como ya llevábamos tiempo sin estar en el Zócalo".