AMLO alerta sobre relajación ante Covid; aconseja vacunarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que hay cierto relajamiento en la población ante el Covid-19, por lo que invitó a todos a completar su esquema de vacunación y a recibir la dosis de refuerzo.

"Para que todo el que falte de vacunarse todavía es tiempo, que no nos quedemos con las dos aplicaciones, que también tengamos la de refuerzo porque estamos sintiendo que nos estamos relajando y no hay que confiarnos".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal destacó que la vacuna contra el SARS-CoV-2 es segura, no tiene efectos secundarios y protege en caso de contraer la enfermedad.

"Es una garantía de cualquier circunstancia futura, el estar vacunado es una gran ventaja".

Invitó a que quienes tienen ya dos dosis a aplicarse su refuerzo porque su administración sigue trabajando en las comunidades más apartadas y donde sea necesario.