AMLO amanece ronco "por un mal aire"; no se hará prueba de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó la mañana de este jueves a su conferencia de prensa matutina con ronquera, la cual atribuyó a "un mal aire" al ser cuestionado por su estado de salud.

"Sí, estoy ronco, es obvio", respondió luego de que se le comentara que se escuchaba ronco. Al preguntarle sobre el motivo, se limitó a decir que se debía a "un mal aire". También descartó que vaya a someterse a una prueba para detectar COVID-19, pues espera mejorar en el transcurso del día.

"No, no [me haré prueba de COVID]. Yo espero que ya el día de hoy mejore. Amanecí así", compartió el mandatario a los representantes de los medios de comunicación congregados en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

También aprovechó para informar que pese a que se oye ronco, mantiene los planes para realizar sus actividades de manera habitual, tal y como las tiene programadas.