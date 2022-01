AMLO analiza regreso de conferencias vespertinas sobre Covid

Ante la presencia de la nueva variante ómicron de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó el regreso de las conferencias vespertinas que encabezaba Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que analizarán el regreso de las conferencias por la tarde para informar sobre la pandemia de coronavirus en México.

"Hoy tenemos reunión en la tarde-noche. Y no es tanto el que la gente se asuste, porque el pueblo de México es un pueblo muy inteligente y siempre está informado, y aquí podríamos, así como lo hicimos, estar haciendo recomendaciones, pero hay una cuestión especial, bueno, ni tan especial, también se da en otras partes del mundo, aquí tenemos una prensa, no en su totalidad, pero tenemos una prensa conservadora muy sensacionalista, entonces exageran todo y le echan la culpa de todo al gobierno, entonces informar en las tardes sobre esto ayuda para que no confundan", expresó López Obrador.

En junio del año pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció que el esquema de comunicación sobre la pandemia de Covid-19 tendría cambios, por lo que se daban por terminadas las conferencias vespertinas diarias, las cuales dijo, podrán llevarse a cabo sin especificar si serán semanalmente o periódicas.

López Obrador indicó que quedarían abiertos otros espacios, como el Pulso de la Salud que se realiza todos los martes durante las conferencias mañaneras del presidente López Obrador.

A casi dos años del inicio de la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus adversarios no se han portado bien y han actuado con mucha inmoralidad "porque no se puede utilizar el sufrimiento, el dolor de la gente con propósitos políticos o periodísticos".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador acusó que sus opositores "apostaron y apostaron a que se nos iba a desbordar el problema, que no íbamos a poder".

"Y todos en coro deseándonos que nos fuese mal, sin olvidar que le iba mal al pueblo, actuaron sin escrúpulos morales, pero allá ellos", expresó.

"Tuvimos que enfrentar la pandemia, y enfrentar toda una campaña sensacionalista de casi todos los medios", agregó.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador comparó las muertes por coronavirus entre países y destacó que México es de las naciones que más vacunas ha aplicado contra Covid-19.

"No aceptan, ni reconocen que fuimos de los países en tener vacunas, más de 200 millones de dosis en un año y aplicarlas. Somos de los países que más han aplicado vacunas en el mundo. Es muy doloroso y por eso no lo estoy repitiendo, pero México es de los países con menos fallecimientos por habitantes", indicó.

"Es muy doloroso, pero lo tengo que hacer", dijo López Obrador al exhibir que de 30 países, México está en el lugar 22 en defunciones por millón de habitantes.

Destacó que México ocupa el lugar 10 a nivel mundial en la aplicación de vacunas contra el coronavirus.

Aseguró López Obrador que su Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, aunque en sexenios pasados dejaron el sistema de salud "en el suelo porque se dedicaban a robar".

"A López-Dóriga no lo voy a convencer", añadió.