AMLO anuncia gira para informar alcance de la reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que una vez que termine el parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica, él y sus secretarios harán una gira informativa por todo el país para explicar las bondades de la iniciativa.

"Están, según la información, se están llevando a cabo foros, todo lo está haciendo el Congreso, posteriormente nosotros vamos a informar a la población se va a visitar todo el país, pero son informes del Ejecutivo.

"Quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo, porque se beneficia el pueblo de México, dar mi punto de vista a todos los mexicanos".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no quiere que suceda lo mismo que en la pasada administración con las llamadas reformas estructurales que la gente no sabía de que se trataban porque eran acuerdos de la cúpula de la clase política.

"Así aprobaron la reforma energética, educativos y fiscal, así se perjudica al pueblo y es indebido, hay que garantizar el derecho a la información".

El mandatario aseguró que quizá no puedan visitar todo el país, pero en este propósito también irán secretarios y secretarias de Estado a informar tanto al interior del país como en la "mañanera".