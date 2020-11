AMLO anuncia plan integral para inundaciones en Tabasco y Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal implementará un plan integral por etapas para dar solución a las inundaciones que se registran en Tabasco y Chiapas, y detalló que al momento se contabilizan 35 mil viviendas afectadas.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que la primera etapa es proteger la vida de las poblaciones afectadas y que la gente esté en refugios y que no falten los alimentos.

"Lo básico es proteger a la gente, el propósito es el ser humano, cuidar a la gente. Eso es lo que se está haciendo en Tabasco con los planes Marina, y el DN-III. Lo primero es eso, ha habido mucha solidaridad de otros estados, también ahora del extranjero y se está atendiendo a la gente, esa es la primera etapa".

Señaló que también en esta etapa se busca evitar que haya mayores afectaciones de las inundaciones, como hacer un desfogue eficaz de la presa Peñitas.

"En el último reporte que se tiene es que hay una extracción de mil 200 metros cúbicos por segundo. Afortunadamente no está lloviendo, el caso de la presa está controlado, lo que se está padeciendo es debido a que llovió muchísimo. Fue una lluvia abundante, se habla de que desde hace 50 años no llovía así, que la precipitación fue extraordinaria, eso se tiene en los registros".

En Palacio Nacional, el presidente señaló que la siguiente etapa es ayudar a la gente con la entrega de apoyos económicos directos "como lo hicimos la primera vez, se dieron 38 mil apoyos, 10 mil pesos a cada persona, a cada familia 10 mil pesos, 38 mil casas que fueron afectadas por el agua".

"El último reporte es que están afectadas 35 mil viviendas inundadas. Estamos esperando a que pase la emergencia, evacuar -porque todavía hasta ayer se estaba trasladando a gente, a familias a albergues- para hacer censos, casa por casa y entregar los apoyos de manera directa los apoyos".

En otra etapa, diversas dependencias del gobierno federal -entre ellas, la CFE, Sedatu, Bienestar, Semar, Sedena, Conagua- entrarán para realizar un plan integral que permita atender las causas, entre ellas, adquirir dragas para desazolvar los ríos, tener control de las presas, así como un plan de desarrollo urbano.

Al mediodía de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una reunión en Palacio Nacional con integrantes de su gabinete y donde también estarán con los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López, y de Chiapas, Rutilio Escandon, para afinar este plan.