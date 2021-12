AMLO anuncia regularización de "autos chocolate" ahora en Nayarit

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los "autos chocolate" también serán regularizados en Nayarit, luego de que se comprometió en días pasados a regularizar estos vehículos en Michoacán.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Nayarit, López Obrador anunció la regularización de los "autos chocolate" en el estado para apoyar a los "familiares de paisanos", pero va a aplicar "hasta finales de este año".

"Me comprometo a que también se va a aplicar el programa para Nayarit; la regularización de los carros que tienen familiares de paisanos, que además nos han ayudado muchísimo", dijo el Presidente.

López Obrador detalló que aunque inicialmente estaba pensado este tema para la zona fronteriza, hay un acuerdo para regularizar los "autos que no tienen papeles, que han traído nuestros paisanos".

Destacó que la regularización también ayuda para saber quiénes son los dueños de los vehículos porque a veces se usan para cometer ilícitos "y no se sabe o están a nombre de personas que ya los vendieron".

"Por cuestiones de seguridad es importante tener un registro y se les van a entregar unas placas y ya no van a ser molestados", señaló al denunciar que en algunos lugares había que estar pagando "moches".

--Se compromete AMLO a legalizar autos "chocolate" en Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se legalizarán todos los autos extranjeros irregulares en el estado de Michoacán.

Al encabezar la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Zitácuaro el pasado 3 de diciembre, López Obrador detalló que a este acuerdo entrarán únicamente los autos que estén en la entidad hasta el 31 de diciembre de este año.

"Vamos a cumplir con esa demanda, esa petición de que todos los carros que no tengan papeles y que hayan introducido nuestros paisanos para los trabajos del campo y también para transportar a sus familias, llevar a sus hijos a la escuela, todos los vamos a regularizar, hacemos ese compromiso, nada más que vamos a poner un límite, hasta el 31 de diciembre, los que entran, los que ya están aquí y los que entren hasta el 31 de diciembre porque vienen nuestros paisanos y a lo mejor van a traer sus carros y que se los regularice porque nos ayudan mucho, mucho, mucho, mucho nuestros paisanos michoacanos", señaló.