AMLO anuncia reunión con CFE para llevar internet a todo el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este fin de semana se reunirá con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abordar su plan de llevar internet gratuito en todo el país.

"Este fin de semana voy a hacer un recorrido por todo el país me voy a reunir con trabajadores electricista, porque con ellos vamos a usar la fibra óptica para garantizar el internet gratuito".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que hay miles de kilómetros de líneas de la CFE y con los trabajadores pondrán antenas de transmisión.

"Lo he dicho otras ocasiones, los trabajadores electricistas, la CFE logró llevar el servicio de energía eléctrica al 99.6% de los mexicanos, hasta las comunidades más apartadas, ¿por qué no vamos a poder con lo de internet?".

El jefe del Ejecutivo dijo que visitará Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nayarit, Sinaloa y Nuevo León.