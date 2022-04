AMLO anuncia reunión con gobernadores para hablar sobre vacunación

Tras señalar que el país está en el mejor momento desde que inició la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a medio día de este lunes sostendrá una reunión de trabajo con los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para acelerar la última etapa de vacunación masiva contra esa enfermedad.

De esta manera, el gobierno federal descarta incluir a niños de entre cinco y 11 años de edad en la campaña de vacunación masiva anticovid.

El mandatario explicó que lo que se busca ahora es convencer a quienes aún no se han aplicado el último refuerzo del inmunológico. "Nos quedan todavía muchos que no se han puesto el refuerzo y hay que seguirlos convenciendo. (...) Hoy vamos a dar el último jalón en lo que corresponde a vacunación masiva para estar todos tranquilos, proteger a la gente", apuntó.

López Obrador subrayó que aunque "estamos en una situación muy favorable, mucho muy favorable, (pues) desde que inició la pandemia es el mejor momento ahora, pero no debemos confiamos".

Detalló que durante la reunión con los mandatarios estatales se hablará de cómo mejorar el sistema de salud, "porque ese es asunto que tenemos que resolver, el mejorar el sistema de salud pública en el país; es un compromiso y lo tenemos que hacer entre todos".

El presidente informó que durante el encuentro de trabajo también se abordará el tema de la federalización de los servicios de salud.