AMLO anuncia visita del presidente de Bolivia

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su homólogo de Bolivia, Luis Arce, vendrá a México a acompañarlo en la celebración del Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios, el 25 de marzo en Champotón, Campeche, dentro del marco de las festividades del Bicentenario de la Consumación de la Independencia

Al encabezar la supervisión de los trabajos del Tramo 2 del Tren Maya, el titular del Ejecutivo federal señaló que se conmemorará la batalla que dieron los pueblos mayas contra la invasión española y que es llamado por algunos como "La batalla de la mala pelea", mientras que para otros es "La batalla de la Buena Pelea".

"Vamos a seguir visitando Campeche, por cierto el 25 de marzo vamos a estar en Champotón porque se están conmemorando actos con motivo de los 500 años de la invasión extranjera y 200 años de nuestra independencia nacional.

"¿Y por qué Champotón? Porque uno de los colonizadores quiso tomar Champotón, y el pueblo, los mayas no lo permitieron, hubo una batalla y fueron derrotados los invasores españoles de aquel tiempo y se le llama la batalla, ellos le llaman con todo respeto "La batalla de la mala pelea" y los de Champotón, Campeche, México podríamos decir "La batalla de la buena pelea", es como "La Noche Triste" o "La Noche Alegre", depende de cómo se ven las cosas.

"Vamos a estar en esta conmemoración y nos va a acompañar el presidente de Bolivia, va a estar con nosotros, esto es el día 25 de marzo", detalló.

Acompañado por Carlos Miguel Aysa, el presidente López Obrador recordó que el pasado 24 de febrero, Alberto Fernández, presidente de Argentina López, lo acompañó a Iguala, Guerrero para la ceremonia de la conmemoración del Plan de Iguala y por el Día de la Bandera.

"El 24 de febrero nos acompañó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, porque en Iguala se proclamó el Plan de las Tres Garantías: Independencia, Unión y Religión.

"Ahí se da el acuerdo entre Iturbide y Vicente Guerrero, es el primer paso para lograr la independencia de nuestro país. Ahora el tercer acto lo queremos hacer aquí en Champotón porque es un acto para conmemorar, recordar la resistencia de los pueblos originarios.

"Recordar que frente a invasiones y conquistas siempre nuestro pueblo ha sabido defender su dignidad e independencia, hay quienes no saben pero también se usa un dicho por acá cuando alguien quiere abusar se quiere pasar de la raya, se le dice, no puedo hacer completo el gesto, pero se le dice "toma tu Champotón", eso tiene que ver con nuestras tradiciones, nuestras costumbres", dijo.