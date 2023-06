AMLO arremete contra los medios de comunicación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los medios de comunicación e hizo un llamado a "no dejarnos manipular, intoxicar por los medios de manipulación, porque la verdad aturden y llegan a confundir".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que lo que está ocurriendo ahora en México con los medios de comunicación es que están dominados por los conservadores y los adversarios de la 4T: "Es Göbbels a toda su intensidad, la mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad".

López Obrador afirmó que antes, los medios de comunicación reproducían íntegros, sin cambiarle una coma, los boletines que les dictaban desde la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República, pero ahora es Claudio X. González el que lanza mentiras que reproducen todos los medios.

Mencionó que los conservadores se equivocaron en la reciente elección en el Estado de México.

"Porque aquí se sabe todo y llega toda la información. No hay espionaje, pero sí hay inteligencia. Hicieron una encuesta de salida como a las 10 de la mañana, 11, 12, en donde iba arriba la señora de la alianza opositora (Alejandra del Moral), y corrió, la difundieron y por eso el señor (Carlos) Alazraki, todos, a las 12 del día ya echando las campanas al vuelo, pero así nado sincronizado todos, los engañan, y hay algunos que pueden decir cualquier cosa y no les importa, porque no tiene vergüenza, son cinicazos, que pueden decir una mentira y otra y otra y otra y otra y otra y otra.

"La moral para ellos es un árbol que da moras, nada más que la gente se da cuenta de todo", expresó.

Sobre una investigación de la periodista Pamela Cerdeira, López Obrador mencionó que se acusó al gobierno de la Ciudad de México de que los víveres donados a Turquía se habían desviado y se los habían robado.

"Ya se demostró que es falso, pero los que manejaron esto, todos los conservadores, políticos, periodistas, estos vendidos o alquilados y adversarios nuestros, eso es lo que se llama nado sincronizado", acusó.