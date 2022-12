AMLO asegura que 4T trabaja para quitar poder a bandas criminales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en materia de seguridad su gobierno trabaja para que no se empoderen las bandas del crimen organizado y de cuello blanco o que piensen que pueden hacer o deshacer.

"Se informa con el propósito de que la gente sepa que estamos trabajando para que no haya impunidad y también para que no se empodere las bandas, los integrantes de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco y que piensen de que pueden hacer y deshacer".

Al inicio de su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo afirmó que ya no es igual que en las pasadas administraciones, cuando si tenían "buenas agarraderas" o influencias podían cometer delitos y no recibían un castigo.

El presidente López Obrador instruyó al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja a presentar el Informe Cero Impunidad que se presenta los días jueves.