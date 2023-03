AMLO asegura que Deer Park opera bien tras reporte de incendio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la refinería Deer Park opera bien tras el incendio que ayer reportó Pemex el cual –dijo- posiblemente no fue cosa grave.

"Puede ser, no los he visto y no me los reportaron, posiblemente no haya sido una cosa grave, porque si no me hubiesen dicho".

Ayer martes, Pemex informó que dentro de la instalación hubo un incendio y no hay reportes de ninguna amenaza para la comunidad cercana o para otras industrias.

El 23 de febrero pasado se informó que se registró un incendio en una de las unidades de la refinería de Deer Park.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que no tenía información y seguramente pudo haber habido un accidente, pero la refinería está operando bien.

"Tiene una capacidad productiva de arriba del 80%, procesa 340 mil barriles diarios de crudo y tienen 80 de su capacidad, está bien, incluso con utilidades. Puede ser que haya sucedido un accidente ayer, pero tiene un programa de mantenimiento muy estricto se quedaron todos los trabajadores, todo el personal administrativo", comentó.