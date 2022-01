AMLO asegura que se blindará elección del sindicato petrolero

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se blindará el sistema de votación para elegir al sucesor de Carlos Romero Deschamps, al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicano (STPRM) ante el riesgo de que personas sin escrúpulos intenten bloquear la aplicación.

"Vamos a apoyarnos en los mejores técnicos para que el sistema de voto por teléfono funcione muy bien y no vayan a utilizar eso los adversarios o vaya a ver hasta bloqueos, porque son capaces, es gente sin escrúpulos morales y tenemos que ahora sí que blindar el sistema".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titilar del Ejecutivo reiteró su llamado a los trabajadores petroleros para que el próximo 31 de enero elijan a su nuevo secretario general en libertad y que no se dejen manipular.

"Hoy concluyen (las presentaciones) de los trabajadores petroleros, mujeres y hombres van a votar el lunes con la recomendación de que no se dejen manipular, que voten de manera libre y en secreto".

Desde el lunes pasado los 25 aspirantes a dirigir al STPRM han expuesto sus propuestas en la conferencia de prensa "mañanera".