AMLO asegura que se castigará a responsables de desvío en Segalmex

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno buscará que se castigue a los responsables del desvío de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), y que impulsan la rendición de cuentas en el caso.

"Se va a castigar a los de Segalmex y se va a estar informando. Nosotros presentamos la denuncia, y hay ocho detenidos, y hay otras órdenes de aprehensión", expuso durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Dijo que se llegará a fondo en el caso, "y que decían antes los corruptos, caiga quien caiga, no me temblará la mano, la ley es la ley, pura simulación pura demagogia".

Dijo que no hay impunidad en su gobierno, negó que se permita que se robe el dinero en su administración, y acusó a la oposición de las versiones que afirman lo contrario.

"La oposición busca que actúen mal, no presenten denuncias. Van a tener que estar inventando, inventando, cada vez más", aseveró.

Cabe recordar que hace unos días, la Fiscalía General de la República giró 22 órdenes de atención por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado en contra de los responsables del desfalco en Segalmex.