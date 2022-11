AMLO asegura que sólo ha ido tres veces a Badiraguato

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo ha ido tres veces a Badiraguato, Sinaloa, tierra donde nació el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, y aseguró que este municipio es un pueblo bueno y trabajador, y a quienes envió un saludo y abrazo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal recordó que en su visita por tierra a Badiraguato, en marzo de 2020, saludó a la mamá de "El Chapo", María Consuelo Loera Pérez.

Manifestó que su gobierno le tiene un cariño especial a Sinaloa porque, entre otras cosas, este estado es un granero.

"Aprovecho para decir una cosa, es un pueblo bueno, el pueblo de Badiraguato. Miren, les mando un abrazo a todos los que viven en Badiraguato y en la sierra de Sinaloa y a todos los sinaloenses, es un pueblo trabajador y le tenemos un cariño especial a los sinaloenses, entre otras cosas porque es Sinaloa un granero. No es poca cosa producir 5, 6 millones de toneladas de maíz. ¡Sin maíz no hay país!", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador criticó que el periodista Sergio Sarmiento y el politólogo José Antonio Crespo, a quien calificó como "pseudointelectual", hayan asegurado que lleva seis visitas a este municipio localizado en la sierra de Sinaloa.

"Está bien que Chumel (haga comentarios sobre el supuesto viaje a Badiraguato) porque es ese su trabajo, también si no nos riéramos viviéramos amargados, pero que (Sergio) Sarmiento... este otro pseudointelectual (José Antonio) Crespo, no, no, con Badiraguato seis veces.

"Yo creo que fui una vez (en tierra) ya como presidente, una vez cuando saludé a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, una vez y luego helicóptero, creo que dos en la supervisión del camino, dos veces. Pero dicen `seis veces´, increíble, pero no tienen nada, inventan cosas", dijo.