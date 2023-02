AMLO asegura que todos los terrenos de Fonatur serán área natural protegida

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los terrenos propiedad de Fonatur se convertirán en Áreas Naturales Protegidas (ÁNP), porque por la corrupción que imperó en ese organismo se han ido apoderando de los bienes de la nación.

"No queremos que siga esa corrupción y queremos proteger estos bienes, porque si no vamos a dejar una tentación para que continúe la corrupción en Fonatur, hay casos muy lamentables, llegaban hasta rentar la casa presidencial de Cancún, que yo uso, para fiestas y entregaban bienes en convenios leoninos donde se beneficiaban los traficantes de influencias y funcionarios".

En conferencia de prensa, el Mandatario puso el ejemplo de Playa Espíritu, en Sinaloa, que fue adquirida en el sexenio de Felipe Calderón por Fonatur que es una zona muy bella, pero incomunicada.

"Ya no podemos continuar con eso, se están rifando los lotes y pues ya se llevan obtenidos algunos recursos, pero no vamos a terminar".

Explicó que se tratan de unos 30 terrenos; los famoso bahía de la entrega, en Huatulco donde fue traicionado Guerrero, eso pertenece a Fonatur.

"Vamos a que toda la bahía sea reserva, playas naturales, porque es muy difícil encontrar playas públicas. Hoy firme el acuerdo, pero estamos haciendo una revisión".