AMLO asegura que Tren Maya no destruirá medio ambiente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tren Maya, así como otros proyectos que se construyen a la par de esta obra, como el Parque Nacional del Jaguar, no destruirán el medio ambiente, pues afirmó que son obras que se basan en un modelo de desarrollo sustentable, en donde se combina el crecimiento económico, pero sin destruir el medio ambiente.

En un video difundido este domingo en Tulum, Quintana Roo, en su último día de su primera gira del año, en donde se dedicó a supervisar los avances del Tren Maya, el titular del Ejecutivo reiteró que estas obras deberán de concluir a más tardar diciembre de 2023.

"Tenemos que inaugurar el Tren Maya, el nuevo Aeropuerto de Tulum, y mantener este medio ambiente que es único, no solo es una región arqueológica de primer orden, de las más importantes del mundo, lo que tiene que ver con la cultura maya y con la cultura madre, con la cultura olmeca, que florecieron en esta región de nuestro país, sino el que podamos seguir impulsando el turismo, que ayuda tanto a la economía, por el empleo que genera.

"Es desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Es que pueda haber crecimiento, que pueda haber empleos, sin destruir el medio ambiente, cuidar la flora, cuidar la fauna", dijo.

Acompañado por el gobernador Carlos Joaquín, el Mandatario federal aseguró que este modelo de preservación ambiental se pondrá en marcha también en las zonas arqueológicas de Uxmal y Chichen Itza, en Yucatán; Palenque, Chiapas; y Calakmul, Campeche.

"En donde no solo, repito, es apreciar la extraordinaria riqueza artística, cultural, arqueológica, sino apreciar también la flora y la fauna, los árboles, la selva, y todas las especies, es poder saber que está uno en un parque donde hay jaguares, y hay árboles de todas las características, y pájaros, vivir en el paraíso en pocas palabras".

Destacó que se encontraban en Tulum rescatando terrenos para proteger a la fauna por lo que se construirá el Parque Nacional del Jaguar en donde antes estaba la pista de la Secretaría de Marina (Semar), además de otras 300 hectáreas que donó el gobierno del estado, y que suman en un primer momento, cerca de mil hectáreas que llegarán hasta la zona arqueológica de Tulum.

"Ahora estamos en Tulum, supervisando el Tren Maya, y al mismo tiempo se están llevando acciones de rescate de terrenos para convertir estas áreas en parques que se puedan utilizar para cuidar, para proteger a la fauna. En este caso, es un parque para el jaguar, esto funcionaba como una pista de la Secretaría de Marina y junto hay otros terrenos del gobierno del estado.

"El gobernador Carlos Joaquín los ha donado, el gobierno de Quintana Roo los dona, se integran en esta primera etapa mil hectáreas, que van a llegar hasta la zona arqueológica de Tulum, hasta la costa, ese puerto maya tan bello que está aquí en Tulum".

Román Meyer, titular de Sedatu, detalló que en el Parque Nacional del Jaguar se constituirán diferentes tipos de bardas que se contendrá la expansión de la mancha urbana de la ciudad de Tulum.

"Detrás de nosotros prácticamente a no más de 500, 600 metros ya está la ciudad de Tulum, y lo que nosotros vamos a buscar es conservar, vamos a levantar diferentes tipos de bardas que vamos a construir a las espaldas de este gran terreno para preservar el medio ambiente y para poder contener la expansión de la marcha urbana, tener un solo acceso frontal de lo que corresponde la nueva estación Tulum del Tren Maya con el sitio ecológico", explicó.

Al tomar la palabra, el gobernador Carlos Joaquín González detalló que Tulum es una ciudad y destino turístico que ha crecido mucho "de primer nivel", por lo que el Parque Nacional del Jaguar se convertirá en un atractivo importante.

"Por supuesto que para los habitantes de Tulum será un lugar extraordinario, en donde se cuida el jaguar, la flora, la fauna que es muy amplia y sobretodo nuestra selva que será muy, muy importante. Será una gran ayuda".

También acompañaron al presidente López Obrador, Javier May, director general Fonatur y encargado del Tren Maya; el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Agustín Radilla Suastegui y el supervisor honorario del Tren Maya, el empresario Daniel Chávez Morán, supervisor honorario del Tren Maya.