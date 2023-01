AMLO asegura que ya "le dio la vuelta" al alza en homicidios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya "le dio vuelta" a la tendencia a la alza del nivel de homicidios y presumió la reducción del 64.2% del índice de la percepción de inseguridad en la población como lo dio a conocer el Inegi, el cual es el nivel más bajo desde que se inició esta medición.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacimiento, López Obrador aseguró que la "clave" de su estrategia de seguridad es atender las causas, no permitir la corrupción y "nada del modelo García Luna".

Esta declaración se da en el mismo día que inicia el juicio en Estados Unidos en contra del secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y acusado por presuntos nexos con el narcotráfico.

López Obrador reconoció que su gobierno tiene un problema de homicidios vinculados a la delincuencia organizada y los cuales, afirmó, están bajando.

"Nosotros tenemos problemas de homicidios, que están bajando, más vinculados con la delincuencia organizada, un porcentaje mayor, pero no tenemos muchas muertes por consumo. O sea, aquí es tráfico, afortunadamente no ha crecido o no ha crecido exponencialmente el consumo, porque estamos atendiendo a los jóvenes.

"Ahí está la clave, atender a la gente y atender a los jóvenes, o sea, es la fortaleza cultural, la atención a las causas y la perseverancia y el profesionalismo, y no permitir la corrupción, nada del modelo García Luna. Entonces ahí vamos avanzando", dijo.

Percepción sobre la inseguridad

En el Salón Tesorería se informó que el 19 de enero, el Inegi dio a conocer que, en 2022, la percepción sobre la inseguridad descendió a 64.2%, su nivel más bajo desde que se tiene registro. Esto, se indicó, significa una mejora de 9.5% en este indicador con relación a diciembre de 2018.

"Este es importantísimo, porque es la percepción de inseguridad, es una encuesta, es lo más bajo desde que se mide. Por eso le agradecemos mucho a la gente que, a pesar del bombardeo en los medios de información convencionales, con honrosas excepciones, la gente nos tiene confianza y no se deja manipular", dijo el Presidente.