AMLO avala que policía estatal se haga cargo de seguridad en Tulum

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo en que la policía de Quintana Roo se haga cargo de la seguridad en Tulum, esto luego de que policías de ese municipio le quitaron la vida a la ciudadana salvadoreña Victoria, refugiada en nuestro país desde 2017, al momento de su detención el pasado 27 de marzo.

"Me parece bien lo que están haciendo en Tulum para garantizar la seguridad de la gente".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que la seguridad pública es una competencia de los gobiernos estatales.

"Sí estoy informado que ellos intervinieron y que la policía estatal está a cargo de la seguridad de Tulum. Sólo decir que siempre estamos en la disposición de ayudar cuando se trata de policías municipales que ya están muy echadas a perder".

Por ello dijo que está de acuerdo en la capacitación, formación de oficiales, para ir mejorando los cuerpos locales de seguridad, pero también pidió no generalizar porque hay buenos policías, no pensar que todos cometen abusos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo asumió ayer el control de la Policía de Tulum ante los actos de abuso en los procedimientos de control y protocolos.