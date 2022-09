AMLO busca continuar militarizando al país, asegura Lilly Téllez

A-AA+

En el marco de una gira que anunció hará por el país, la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez García, invitó a los militantes de su partido a defender a México del régimen encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador porque "se ha encargado de destruir a México por caprichos y ambiciones personales".

Frente a una manta blanca con la leyenda en letras azules "En defensa de México, el reto para 2024", la senadora sonorense comentó que decidió iniciar una gira por el país para alertar a los mexicanos sobre el peligro de las iniciativas presentadas por la bancada de Morena porque, dijo, atentan contra la educación, el trabajo y la economía.

Añadió que estas giras empezaron por Nuevo León porque es baluarte en la defensa de esos valores, frente a iniciativas que van en perjuicio del país.

"Hemos podido detener algunas, contener algunas y dar el debate; a veces, claro que gana Morena porque son más, pero con una pérdida de credibilidad enorme, porque están ahí los senadores de Morena sólo para obedecer lo que diga el presidente", dijo la senadora panista.

Señaló Téllez que en su "intento de militarización del país", López Obrador busca "lavarse las manos" para la responsabilidad por las muertes de la violencia recaiga en el Ejército y no en él como presidente.

A su vez Hernán Salinas Wolberg, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, dijo que la invitación a Lilly Téllez se da como parte de las actividades de ese partido de invitar a perfiles relevantes o trascendentes que tiene a nivel nacional y que puedan aportar algo a la sociedad nuevoleonesa.

Aseguró que pese a que el país atraviesa una de las peores épocas en su historia, el gobierno federal está concentrado en usar al Ejército para responsabilizarlo de los miles de muertos que se tienen registrados hasta la fecha, por la pésima estrategia de seguridad, pero, sobre todo, para evitar la alternancia de la silla presidencial en el 2024.

"Tienen una ambición desmedida por seguir en el poder, todo el gobierno está pensando y siguen trabajando para un solo día, bueno un solo momento, el instante en que el presidente entregue la banda presidencial, todo se mueve solo para eso, porque lo que no puede permitir López Obrador, ni muerto, es entregarle la banda presidencial a alguien que no sea su corcholata.

"Pero saben qué sería peor, entregarle la banda presidencial a alguien del PAN. Tenemos un reto enorme y muy difícil, un Estado poderosísimo encabezado por un loco dispuesto a pasar por encima de todo, que va a militarizar para usar al ejército con fines electorales y que tiene acuerdos con el crimen organizado", aseguró.

Téllez explicó que se alejó de las filas del partido en el gobierno y se unió a Acción Nacional porque conoció la verdadera cara de Morena, coludido con el crimen organizado; la cara de un partido que ha privilegiado la impunidad, la corrupción, la mentira, y un partido que generará más pobreza, más enfermedad y más muertes de seguir en el poder.

"Cuántas áreas de nuestro país están en manos del crimen organizado. Desde el Senado conocí a Morena y me di cuenta que la oposición tenía la razón. Duele e indigna ver cómo están pagando tantos mexicanos con su salud y con sus vidas, Esto es al revés del o que se prometió y nadie me lo puede contar. El PAN es la única y verdadera oposición a Morena", recalcó.

"Tenemos que poner un alto nosotros los ciudadanos y más los panistas. Si a alguien odia López Obrador y Morena es a los panistas. ¿Por qué será?, por algo muy bueno, porque a la inmensa mayoría no los puede doblar y comprar, por eso. Nos vamos a quedar y vamos a seguir peleando los que de verdad estamos comprometidos y los que de verdad amamos este país.

"Los que se venden pues que se vayan con Morena y con el PRI, que hagan lo que quieran, pero ahorita, que va a sonar exagerado, pero así es, que la República sí nos necesita a cada uno, ahorita es cuando más tenemos que tener primero la fortaleza para encararlos, sin miedo o con miedo, pero hay que hacerlo y la certeza de que no son invencibles", expresó.