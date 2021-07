AMLO buscará que organismos certifiquen que su gobierno no espía

Al reiterar que su gobierno no espiará a ningún opositor a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará el mecanismo para que organismos internacionales certifiquen que su gobierno no espía a ninguna persona.

"Vamos a buscar un mecanismo para garantizarle a la sociedad, al pueblo que no se espía a nadie. Voy a pensarle cómo llevar a cabo verificaciones, que puedan revisar organismos internacionales para que se certifique que en el gobierno no se espía a ninguna persona a nadie para reafirmar más lo que estoy manifestando voy a pensar cómo", dijo el presidente.

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que tomó la decisión de desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Estado Mayor Presidencial (EMP) porque, afirmó, participó en la represión estudiantil de 1968 y en otros casos.

"Ordené la desaparición del Cisen, anda más que como que pasó de noche; pero para los jóvenes, que sepan que se desaprecio el Estado Mayor Presidencial después de décadas, no solo porque era un aparato costosísimo, de miles de miles de pesos. Supuestamente cuidaban al presidente 8 mil elementos del EMP, pero no fue solo por eso, fue porque hubo tiempos que en que se utilizaron tiempos para reprimir al pueblo", explicó.

"El Estado Mayor participó en la represión estudiantil del 68, y otros casos muy lamentables, entonces por convicción cuando llegamos a la Presidencia desaprecio el estado Mayor, o sea fue porque costaba muchos mantener ese aparato faraónico, y porque el que lucha por la justicia no debe de temer, pero es un acto de justicia histórica por lo que hicieron en otros tiempos, por orden de los presidentes", señaló.