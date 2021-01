AMLO califica como "calumniador profesional" a Carlos Loret de Mola

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se construirá un parque de béisbol para que jueguen "Las Guacamayas de Palenque" que dirige su hermano Pío López Obrador, en la Unidad Deportiva en Palenque, Chiapas, sino que se rehabilitará, pues aseguró que esto es parte de un programa federal para rehabilitar diversos espacios deportivos en todo el país.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal calificó como "calumniador profesional" al periodista Carlos Loret de Mola, columnista de EL UNIVERSAL y quien dio conocer en su portal Latinus que la zona donde se ubica el rancho del presidente se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano en el que se invertirán millones de pesos.

"Uno de estos calumniadores profesionales habló de que se iba a constituir el parque de béisbol de Palenque, porque a mí me interesa mucho a mi el béisbol, pero además estaba mi hermano (Pío López Obrador) de empresario, les informo de que no se va a construir, es una rehabilitación que se está haciendo de unidades deportivas, pero no solo en Palenque sino en muchas ciudades del país", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que al día de hoy se han rehabilitado cerca de 80 unidades deportivas en el país.

De acuerdo a la investigación hecha por Loret de Mola, la inversión de 112 millones de pesos comprende la rehabilitación de áreas verdes, una ciclovía, espacios comunitarios de uso múltiples, vialidades y renovación urbana de Pakal-Ná, región cercana al rancho del mandatario, reflejando que éste verá aumentada su plusvalía.

Cabe mencionar que cercana a la zona también se ubicará la estación del Tren Maya.

De acuerdo a los documentos presentados en la investigación, la inversión estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, quien asignó las obras a la constructora Gervisur, S.A. de C.V. con la que se firmará el contrato el próximo 18 de enero.

Además, se revela que el hermano del mandatario Pío López fue apoyado por diversos gobiernos, puesto que en 2011 se le otorgaron 345 mil pesos del programa de Plantaciones Forestales Comerciales de la Comisión Nacional Forestal.

Asimismo, destaca que los proyectos de Pío López en Palenque se han beneficiado de recursos públicos desde 2015, año que tomó el control del equipo de béisbol La Guacamayas, y al que se le ha pagado transporte, alimentación, uniformes y pelotas con dinero del erario, señala la investigación.