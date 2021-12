AMLO califica "de 10" el trabajo de Adán Augusto López

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo de 10 de su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández en el acuerdo de unidad nacional alcanzado con todos los gobernadores ayer en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad y la reunión de la CONAGO.

"Este trabajo de buscar la unidad tiene que ver con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, que me está ayudando mucho sino vendría a aquí a Villahermosa a acusarlo, pero al contrario vengo a decirle a los paisanos que Adán me está ayudando, me está aligerando la carga".

"Ya no solo es mi punto de vista sino coincidencia de varios actores en la función pública y la política de que Adán tiene muy buenos modales y buenas prácticas, tiene 10".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería de esa capital, el titular del Ejecutivo resaltó que los tabasqueños a veces los domina la pasión, pero el encargado de la política interna del país tiene el mérito que es tranquilo, prudente, sabe escuchar, es paciente y al mismo tiempo tiene pasión. "Esto ha ayudado muchísimo", dijo.

Sobre la posible extinción de la Alianza Federalista, un grupo de gobernadores que pedían cambios en la ley de coordinación fiscal, el presidente López Obrador evitó polemizar.

"Ellos son libres, los gobernadores, y no juzgo y no cuestionó en los que en su momento tomaron esa decisión, son momentos distintos, lo que es muy satisfactorio es el que se haya llevado a cabo este acto de unidad nacional, en lo que corresponde a los gobernadores y al Ejecutivo".