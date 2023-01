AMLO califica de hipócritas a quienes hablan de militarización

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sus adversarios conservadores, a quienes calificó de hipócritas, hablan de militarización con la llegada de la Guardia Nacional al Metro de la Ciudad de México, pero en realidad, afirmó se busca proteger al pueblo y vale más prevenir que lamentar y "que sobren elementos de seguridad y que no falten".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal calificó como "hipócritas" a los opositores a esta medida, y los acusó de que quieren que le vaya mal a su gobierno y "por eso andan zopiloteando".

"Estos hipócritas hablan de militarización, ¿para qué es la Guardia Nacional? Para proteger al pueblo. ¿Ustedes creen a nuestros adversarios conservadores corruptos les importa la seguridad del pueblo? No, lo que quieren es que nos vaya mal, por eso andan zopiloteando y (dicen) `son muchos los que están en el metro, de la Guardia Nacional´, vale más prevenir que lamentar.

"Es de juicio práctico, de sentido común -que a veces es el menos común de los sentidos- y vale más que sobren y que no falten. Eso es proteger a la gente", dijo.